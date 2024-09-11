Вестник Кавказа

Новые виноградники и сады разобьют в Узбекистане

Новые виноградники и сады разобьют в Узбекистане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Узбекистане в рамках сельскохозяйственной реформы планируется разбить новые сады и виноградники. Они появятся в предгорьях и холмистой местности в рамках льготной программы.

На холмах Узбекистана могут зацвести сады, в республике планируется использовать холмистые предгорья для создания новых виноградников и плодовых садов.

В Узбекистане планируется внедрить новую систему создания фруктовых садов и виноградников. Ее разработает Агентство по развитию агропромышленности с учетом почвенно-климатических условий в каждом из регионов.

Аграрии смогут получить льготные кредиты для реализации проекта, которая будет включать подготовку почвы, закупку саженцев, установку систем посадки и орошения. Кроме того, льготы будут распространяться на трехлетний период ухода за молодым садом до начала его плодоношения.

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