Ереван молчит о праве азербайджанцев вернуться домой - Баку

Власти Армении игнорируют право азербайджанского населения вернуться домой, следует из заявления Общины Западного Азербайджана, которое стало ответом на интервью президента страны Ваагна Хачатуряна изданию "Арменпресс" по вопросу возвращения армян в Карабах.
"Тот факт, что армянское руководство, отказавшись от предложения Азербайджана о реинтеграции, говорит о возвращении армян, покинувших Карабах, но при этом умалчивает о праве на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении, является абсурдом. Это ясно демонстрирует дискриминационную политику армянской стороны"
– заявление ОЗА
В организации решительно осудили игнорирование Ереваном принципа взаимности в вопросе возвращения населения, право азербайджанцев на возвращение в Армению нарушается.
"Требуем от правительства этой страны (Армении) создать условия для безопасного и достойного возвращения азербайджанцев"
– заявление ОЗА