Вестник Кавказа

Ереван молчит о праве азербайджанцев вернуться домой - Баку

Ереван молчит о праве азербайджанцев вернуться домой - Баку
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Армянское руководство должно обеспечить условия для безопасного возвращения азербайджанцев. Сегодня права азербайджанцев игнорируются Ереваном, заявили в Общине Западного Азербайджана.

Власти Армении игнорируют право азербайджанского населения вернуться домой, следует из заявления Общины Западного Азербайджана, которое стало ответом на интервью президента страны Ваагна Хачатуряна изданию "Арменпресс" по вопросу возвращения армян в Карабах.

"Тот факт, что армянское руководство, отказавшись от предложения Азербайджана о реинтеграции, говорит о возвращении армян, покинувших Карабах, но при этом умалчивает о праве на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении, является абсурдом. Это ясно демонстрирует дискриминационную политику армянской стороны"

– заявление ОЗА

В организации решительно осудили игнорирование Ереваном принципа взаимности в вопросе возвращения населения, право азербайджанцев на возвращение в Армению нарушается.

"Требуем от правительства этой страны (Армении) создать условия для безопасного и достойного возвращения азербайджанцев"

– заявление ОЗА

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