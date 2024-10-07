Участники фестиваля на поляне Азау познают "Вкус Эльбруса"

Через три недели, 2-4 ноября, поляна Азау в Кабардино-Балкарии повторно примет трехдневный фестиваль еды "Вкус Эльбруса". Как и в прошлый раз, мероприятию будет посвящено готовке и дегустации традиционных блюд различных кавказских народов. Отличительная особенность фестиваля – все ингредиенты являются на 100% экологичными.
"На поляне Азау все желающие продегустируют блюда национальной кавказской кухни. Их приготовят из местных экологически чистых продуктов – мяса, овощей, фруктов и ягод"
- пресс-служба Кавказ.РФ
В этом году программа фестиваля будет дополнена новаторскими блюдами, созданными на основе древних рецептов, но с рядом новшеств, отражающих специфику высокогорного мероприятия. Эта часть праздничного меню держится в секрете.
Участники фестиваля смогут не только вкусно поесть, но и послушать музыку. Подняться на поляну Азау ради "Вкуса Эльбруса" можно с детьми, кого во время основной части программы займут аниматоры и мастера традиционных кавказских ремесел.