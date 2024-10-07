Вестник Кавказа

Участники фестиваля на поляне Азау познают "Вкус Эльбруса"

Участники фестиваля на поляне Азау познают "Вкус Эльбруса"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В начале ноября поляна Азау в Кабардино-Балкарии ожидает всех желающих вкусно поесть экологичной пищи на фестивале "Вкус Эльбруса". На этот раз помимо традиционных блюд народов Кавказа посетителей ожидает посвященная высокогорной тематике фестиваля инновационная кухня.

Через три недели, 2-4 ноября, поляна Азау в Кабардино-Балкарии повторно примет трехдневный фестиваль еды "Вкус Эльбруса". Как и в прошлый раз, мероприятию будет посвящено готовке и дегустации традиционных блюд различных кавказских народов. Отличительная особенность фестиваля – все ингредиенты являются на 100% экологичными.

"На поляне Азау все желающие продегустируют блюда национальной кавказской кухни. Их приготовят из местных экологически чистых продуктов – мяса, овощей, фруктов и ягод"

- пресс-служба Кавказ.РФ

В этом году программа фестиваля будет дополнена новаторскими блюдами, созданными на основе древних рецептов, но с рядом новшеств, отражающих специфику высокогорного мероприятия. Эта часть праздничного меню держится в секрете.

Участники фестиваля смогут не только вкусно поесть, но и послушать музыку. Подняться на поляну Азау ради "Вкуса Эльбруса" можно с детьми, кого во время основной части программы займут аниматоры и мастера традиционных кавказских ремесел.

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