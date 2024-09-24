Вестник Кавказа

Кардиологи и флебологи зовут на бесплатные консультации в Краснодаре

Кардиологи и флебологи зовут на бесплатные консультации в Краснодаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В следующую субботу в кубанской столице в течение одного дня будет действовать бесплатная Школа для пациентов. Врачи проконсультируют всех желающих о болезнях сердца и сосудов, методах их диагностики и профилактики.

В Краснодаре 19 октября начнет свою работу Школа для пациентов, организованная при Центре хирургии и кардиологии. Здесь квалифицированные медицинские специалисты проведут лекции о болезнях сердца и кровеносных сосудов. Также будут обсуждать способы эффективной диагностики и профилактики. Цель Школы – повысить уровень знаний людей о состоянии сердечно-сосудистой системы.

Во время занятий в Школе специалисты здравоохранения объяснят, как происходит развитие болезней сердца и сосудов, и познакомят с методами исследования таких заболеваний.

"На занятиях Школы пациенты смогут получить актуальную информацию о причинах, симптомах и факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, узнать о современных методах диагностики и лечения, задать интересующие вопросы ведущим специалистам и получить индивидуальные рекомендации. Лекции проведут врач-кардиолог Анна Дубовик и сердечно-сосудистый хирург Сергей Магакелян"

– пресс-служба клиники

Проблема сердечно-сосудистых заболеваний остается актуальной на глобальном уровне, так как от болезни данного спектра являются основными в перечне летальных исходов во всем мире.

Так, ВОЗ отмечает, что от заболеваний сердца каждый год гибнет почти 18 млн человек, это составляет порядка 31% от общего числа смертей, подчеркивают медики.

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