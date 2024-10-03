Взрыв на АЗС в Грозном: названа предварительная причина

Специалисты выяснили, почему мог произойти смертельный взрыв, вызвавший пожар, на автогазозаправочной станции в Грозном. Жертвами трагедии стали четыре человека, в том числе двое детей.

Эксперты предварительно установили причину взрыва, прогремевшего сегодня на АГЗС в Грозном и унесшего четыре жизни, ее назвали в оперативных службах.

Речь идет о нарушении требований безопасности, пишет ТАСС.

"По предварительной информации, была нарушена техника безопасности при перекачке топлива, в результате чего оно воспламенилось"

– представитель оперативных служб

Взрыв на автозаправке в Грозном

Цистерна с газом взорвалась на автозаправочной станции в столице Чечни в Ахматовском районе сегодня днем. Взрыв был такой силы, что цистерну закинуло во двор жилого дома, при этом она повредила угол здания. Получили повреждения и несколько автомобилей. Сама станция была практически уничтожена взрывом и затем пожаром.

В результате трагедии погибли двое взрослых и двое детей. Еще пять человек получили незначительные травмы и ожоги, их жизням ничего не угрожает, они будут лечиться амбулаторно.

Пожар был оперативно потушен. С огнем боролись более трех десятков человек. Общая площадь возгорания была оценена в 900 кв м.

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования в связи с ЧП. Он предложил оказать помощь чеченскому народу.