Взрыв на АЗС в Грозном: названа предварительная причина

Эксперты предварительно установили причину взрыва, прогремевшего сегодня на АГЗС в Грозном и унесшего четыре жизни, ее назвали в оперативных службах.
Речь идет о нарушении требований безопасности, пишет ТАСС.
"По предварительной информации, была нарушена техника безопасности при перекачке топлива, в результате чего оно воспламенилось"
– представитель оперативных служб
Взрыв на автозаправке в Грозном
Цистерна с газом взорвалась на автозаправочной станции в столице Чечни в Ахматовском районе сегодня днем. Взрыв был такой силы, что цистерну закинуло во двор жилого дома, при этом она повредила угол здания. Получили повреждения и несколько автомобилей. Сама станция была практически уничтожена взрывом и затем пожаром.
В результате трагедии погибли двое взрослых и двое детей. Еще пять человек получили незначительные травмы и ожоги, их жизням ничего не угрожает, они будут лечиться амбулаторно.
Пожар был оперативно потушен. С огнем боролись более трех десятков человек. Общая площадь возгорания была оценена в 900 кв м.
Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования в связи с ЧП. Он предложил оказать помощь чеченскому народу.