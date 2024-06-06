Вестник Кавказа

Что построили в Ножай-Юртовском районе в прошлом году?

Игротека в детском саду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чеченский лидер Рамзан Кадыров в своих соцсетях перечислил объекты, созданные в ушедшем году в Ножай-Юртовском районе, и подчеркнул, что Грозный планирует активно поддерживать его развитие.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в личном ТГ-канале поведал об итогах благоустройства Ножай-Юртовского района республики за 2024 год, о которых его проинформировал районный руководитель Асланбек Музуруев.

Он уточнил, что в течение года в районе было завершено возведение нескольких многоэтажных жилых домов, открыт новый детсад, созданы автомобильная трасса и два моста. В Центарое заработала туристическая база "Отчий дом".

"Ножай-Юртовский район развивается активными темпами. Данное муниципальное образование у нас находится в лидерах по приросту населения. Мы будем и дальше активно содействовать его всестороннему прогрессу на благо его жителей и всей республики"

– Рамзан Кадыров

Кроме того, в Ножай-Юртовском районе функционируют две новых мечети. Третья по счету откроет свои двери правоверным уже в 2025 году, в селении Зандак. Все три построены на деньги РОФ имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

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