Вестник Кавказа

Авиакомпания AJet запустила ежедневные рейсы между Москвой и Стамбулом

Новая мечеть в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиаперевозчик AJet предоставит россиянам больше возможностей для посещения достопримечательностей Стамбула: ежедневные рейсы между Москвой и крупнейшим городом Турции запущены в график полетов.

Турецкий лоукостер AJet начал выполнять ежедневные полеты между Стамбулом и Москвой. 

Отмечается, что пассажиров ждут лайнеры Boeing 737-800. Самолеты будут вылетать из аэропорта "Внуково" в Москве и прибывать в воздушную гавань "Сабиха Гокчен" в Стамбуле. 

Лайнер будет ежедневно прибывать во "Внуково" в 3:10, после чего будет осуществляться вылет в Стамбул в 4:10. 

Билет туда-обратно обойдется пассажирам в чуть более 20 тыс рублей.

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