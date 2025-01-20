Авиакомпания AJet запустила ежедневные рейсы между Москвой и Стамбулом

Авиаперевозчик AJet предоставит россиянам больше возможностей для посещения достопримечательностей Стамбула: ежедневные рейсы между Москвой и крупнейшим городом Турции запущены в график полетов.

Турецкий лоукостер AJet начал выполнять ежедневные полеты между Стамбулом и Москвой.

Отмечается, что пассажиров ждут лайнеры Boeing 737-800. Самолеты будут вылетать из аэропорта "Внуково" в Москве и прибывать в воздушную гавань "Сабиха Гокчен" в Стамбуле.

Лайнер будет ежедневно прибывать во "Внуково" в 3:10, после чего будет осуществляться вылет в Стамбул в 4:10.

Билет туда-обратно обойдется пассажирам в чуть более 20 тыс рублей.