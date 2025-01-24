Мошенница забрала деньги и лишила отдыха жительницу Краснодара

Женщина представилась туроператором и якобы забронировала отдых для жительницы Краснодара на 450 тыс рублей, а после пропала. Оказалось, что это было мошенничество. Полиция задержала обманщицу и возбудила уголовное дело.

Жительница Краснодара отдала 450 тыс рублей за отдых мошеннице, представившейся туроператором, рассказали в МВД Краснодарского края.

"Краснодарка приобрела путевку за границу и перевела турагенту предоплату 450 тыс рублей. Однако менеджер постоянно откладывала срок предоставления услуги, ссылаясь на технические сбои при оформлении документов, а затем совсем перестала выходить на связь"

- МВД Краснодарского края

Сотрудники ведомства задержали обманщицу. Выяснилось, что она и раньше совершала подобные преступления. К несчастью пострадавшей, мошенница успела потратить сворованные деньги.

В отношении фальшивого туроператора было возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 6 лет заключения в тюрьме.