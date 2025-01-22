Вершина горы Машук загорелась в Пятигорске

Огонь охватил в четверг вечером вершину горы Машук. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара.

В Пятигорске вспыхнул пожар на вершине горы Машук. Об этом сказано в сообщении, распространенном 30 января ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Площадь возгорания пока установить не удалось.

"На вершине горы Машук горит сухая растительность, площадь пожара уточняется"

– пресс-служба управления

В настоящее время в ликвидации пожара принимают участие 8 человек. Задействовано 3 единицы техники.