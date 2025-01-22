Вершина горы Машук загорелась в Пятигорске

Огонь охватил в четверг вечером вершину горы Машук. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара.
В Пятигорске вспыхнул пожар на вершине горы Машук. Об этом сказано в сообщении, распространенном 30 января ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
Площадь возгорания пока установить не удалось.
"На вершине горы Машук горит сухая растительность, площадь пожара уточняется"
– пресс-служба управления
В настоящее время в ликвидации пожара принимают участие 8 человек. Задействовано 3 единицы техники.