Вестник Кавказа

Вершина горы Машук загорелась в Пятигорске

Вершина горы Машук загорелась в Пятигорске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Огонь охватил в четверг вечером вершину горы Машук. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара.

В Пятигорске вспыхнул пожар на вершине горы Машук. Об этом сказано в сообщении, распространенном 30 января ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Площадь возгорания пока установить не удалось.

"На вершине горы Машук горит сухая растительность, площадь пожара уточняется"

– пресс-служба управления

В настоящее время в ликвидации пожара принимают участие 8 человек. Задействовано 3 единицы техники.

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