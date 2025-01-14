Электричество в КЧР провели к 112 объектам туризма

Энергетики подключили сотни объектов туризма Карачаево-Черкесии к линиям электроснабжения, в том числе к самым популярным курортам республики – Архызу и Домбаю.

К 112 объектам туристической инфраструктуры провели электричество в Карачаево-Черкесии за 2024 год. Работами занимались "Россети Северный Кавказ", передали в компании.

"Электроэнергией обеспечены новые гостевые дома, гостиницы, базы отдыха, объекты общественного питания и торговые павильоны на горнолыжных курортах "Архыз", "Теберда" и "Домбай"

- компания "Россети Северный Кавказ"

Специалисты соорудили 2,3 км линий электроснабжения 0,4-10 кВ. Это положительно влияет на развитие не только энергетической инфраструктуры в республике, но и туристической отрасли, добавили в сообщении.

Напомним, что за одни только новогодние праздники курорты КЧР привлекли свыше 200 тыс туристов. Это на 4% больше показателей прошлого года. Самым популярным местом для отдыха стал горнолыжный курорт "Архыз".