Вестник Кавказа

Лавров поговорил с главой МИД Саудовской Аравии

Лавров поговорил с главой МИД Саудовской Аравии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров провел телефонный разговор с Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. Стороны обсудили ситуацию в Сирии.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров поговорил по телефону со своим саудовским коллегой Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом, пишет пресс-служба МИД РФ.

Как заявили в министерстве, руководители внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по ряду актуальных проблем.

Отмечается, что министры обсудили ситуацию в Сирии. Они подтвердили позицию по необходимости консолидации усилий для урегулирования кризисов в регионе.

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