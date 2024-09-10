Лавров поговорил с главой МИД Саудовской Аравии

Сергей Лавров провел телефонный разговор с Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. Стороны обсудили ситуацию в Сирии.
Глава российской дипломатии Сергей Лавров поговорил по телефону со своим саудовским коллегой Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом, пишет пресс-служба МИД РФ.
Как заявили в министерстве, руководители внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по ряду актуальных проблем.
Отмечается, что министры обсудили ситуацию в Сирии. Они подтвердили позицию по необходимости консолидации усилий для урегулирования кризисов в регионе.