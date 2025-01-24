Вестник Кавказа

"Карабах" проведет заключительный матч Лиги Европы

"Карабах" проведет заключительный матч Лиги Европы
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Чемпион Азербайджана "Карабах" встретится в греческим "Олимпиакосом". Игра станет последней для азербайджанской команды в текущем розыгрыше еврокубка.

Сегодня, 30 января, азербайджанский "Карабах" сыграет в заключительном матче основного раунда Лиги Европы. 

"Карабах" отправится в гости к греческому "Олимпиакосу". Игра стартует в Пирее в 23:00. Судить встречу будет румын Раду Петреску. 

Отметим, что турнирных притязаний азербайджанская команда уже не имеет: с 3 очками "Карабах" занимает 34 место из 36 в таблице. "Карабах" добился в этом сезоне только одной победы, уступив в шести еврокубковых матчах.

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