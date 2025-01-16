Вестник Кавказа

Итоги последнего домашнего матча в евросезоне подвели в "Карабахе"

Гурбан Гурбанов
© Фото: сайт футбольного клуба “Карабах“
ФК "Карабах" провел накануне свою последнюю домашнюю игру в текущем розыгрыше Лиги Европы. Соперником азербайджанской команды был клуб из Румынии.

Главный тренер Азербайджанского футбольного клуба "Карабах" подвел итоги последнего домашнего матча в текущем розыгрыше Лиги Европы, в котором его подопечные встречались с румынским ФКСБ.

В первую очередь Гурбан Гурбанов поблагодарил болельщиков, которые пришли на стадион поддержать команду.

"Несмотря на то, что наши шансы были малы, они верили и доверяли нам до конца. У них было на это право, ведь у нас много таких матчей, где мы добивались хороших результатов в последние минуты"

– тренер "Карабаха"

Он подчеркнул, что "Карабах" мог победить в этой встрече, но в футболе порой случаются неожиданные моменты.

"И сегодня мы это увидели. Три угловых – три гола. В последние секунды соперник исполнил и четвертый угловой. Поздравляю ФКСБ, они были очень мотивированы. Мы могли бы и выиграть, но, очевидно, где-то снова допустили ошибки"

– наставник азербайджанской команды

Он также обратил внимание на то, что игроки "Карабаха", как и в предыдущих матчах, очень старались добиться положительного результата.

"Это наша самая неудачная серия в евросезоне, когда мы проиграли в матчах, где не должны были. С точки зрения игры... Значит, это урок для нас, и мы должны быть готовы"

– Гурбан Гурбанов

Напомним, встреча основного этапа Лиги Европы между "Карабахом" и ФКСБ состоялась в Баку накануне вечером. Победу со счетом 3:2 одержала гостевая команда.

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