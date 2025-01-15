Вестник Кавказа

"Карабах" уступил дома ФКСБ в Лиге Европы

матч Лиги Европы между клубами “Карабах“ и ФКСБ
© Фото: соцсети футбольного клуба “Карабах“
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" встречался сегодня дома с румынским ФКСБ в рамках основного этапа Лиги Европы. В матче было забито целых пять мячей.

В Баку состоялся матч основного этапа Лиги Европы между "Карабахом" (Азербайджан) и ФКСБ (Румыния).

Счет уже на 1-й минуте открыли хозяева – отличился полузащитник Леандру Андраде. На 7-й минуте румынская команда сумела отыграться после точного удара хавбека Адриана Шута.

На 41-й минуте "Карабах" еще раз вышел вперед благодаря автоголу защитника гостей Джойскима Дава, однако в компенсированное к первому тайму время нападающий ФКСБ Давид Микулиску снова сделал счет равным. А на 73-й минуте Адриан Шут отправил второй мяч в сетку ворот азербайджанской команды, установив окончательный результат – 3:2 в пользу ФКСБ.

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