Вестник Кавказа

Заблудившихся в лесу молодых людей обнаружили в Чечне

Заблудившихся в лесу молодых людей обнаружили в Чечне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спасатели успешно завершили поиски подростков, пропавших в лесу в Чечне. Сейчас жизни молодых людей ничего не угрожает, они находятся дома.

В Чечне нашли трех подростков, которые пропали во время похода в лес. Об этом рассказали в МЧС России по региону.

"Поисково-спасательные работы проводились в течение 6 часов при минусовой температуре. К часу ночи сотрудники МЧС России нашли заблудившихся"

– пресс-служба ведомства

Там отметили, что молодых людей согрели у костра и дали поесть. После этого их отправили домой.

Напомним, подростки отправились в лесной массив Серноводского района, чтобы собирать черемшу. До наступления темноты они домой не вернулись, после чего их родственники обратились к спасателям.

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