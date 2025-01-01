Президент Грузии наградил руководство МВД почетным орденом

Почетный орден Чести был вручен президентом Грузии Михаилом Кавелашвили главе МВД и другим представителям силовых структур. Их наградили за большой вклад в укрепление порядка и стабильности в стране.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили вручил ордены Чести главе МВД Вахтангу Гомелаури и другим высокопоставленным чиновникам силовых ведомств, говорится в сообщении от администрации правительства страны.

Их наградили за вклад в укреплении порядка и законности в стране. На торжественном вручении Михаил Кавелашвили поблагодарил полицию за верную службу стране и отметил, что без них невозможно создание сильного государства.

"Сильная грузинская полиция – это символ сильного и суверенного государства, гарантия того, что в стране будет неуклонно соблюдаться порядок. Носить полицейскую форму и мундир – удел только достойных людей, кто готов пожертвовать своей жизнью"

- Михаил Кавелашвили

Он подчеркнул, что порядок в государстве находится в основе развития страны и его институтов. Именно поэтому, со слов президента, недоброжелатели пытаются подорвать стабильность в Грузии.

Сотрудников МВД Грузии с награждением также поздравили премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе и глава парламента Шалва Папуашвили.

Напомним, что ранее против высшего руководство МВД и других силовых структур Грузии были введены экономические санкции со стороны США. Вашингтон связал свое решение с "жестоким" обращением полиции с протестующими.