Боец UFC из Дагестана встретился с Криштиану Роналду

Шарабутдин Магомедов посетил базу футбольного клуба «Аль-Наср». Там он встретился с Криштиану Роналду. Дагестанец 1 февраля выступит на турнире UFC.

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, посетил тренировочную базу футбольного клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Дагестанец встретился с капитаном команды, известным футболистом Криштиану Роналду. Видео со встречи спортсменов опубликовано на странице клуба в соцсети.

Отмечается, что Роналду подарил Магомедову футболку с автографом. В свою очередь, Шарабутдин тоже вручил португальцу футболку со своим прозвищем и автографом.

Помимо этого, Роналду пожелал дагестанцу удачи перед поединком, который пройдет в рамках турнира UFC в Эр-Рияде 1 февраля. Магомедов пригласил игрока на свой бой.

Шарабутдин выступает в среднем весе в UFC. 1 января он выйдет в октагон, где сразится с Майклом Пейджем. Их бой станет соглавным событием вечера.