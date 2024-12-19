"Кавказский орел": Василий Сафонов — пианист, дирижер, директор Московской консерватории

Василий Сафонов известен не только как музыкант и педагог, но и как многолетний директор Московской консерватории, при котором было построено ее новое здание. Как складывалась исполнительская и преподавательская карьера Сафонова в России и за рубежом, почему студенты называли его "Кавказским орлом" и как на Северном Кавказе сохраняется память о музыканте.

© Фото: mosconsv.ru/Выставка в фойе Большого зала Московской консерватории, посвящена 100-летию со дня смерти Сафонова

Когда Василий Сафонов начал заниматься музыкой?

Василий Сафонов родился 6 февраля 1852 года в станице Ищерской Терской области (теперь этот населенный пункт относится к Наурскому району Чечни). Его отец — Илья Сафонов — участвовал во всех военных кампаниях на Кавказе, а позже командовал 2-й Кавказской казачьей дивизией и был произведен в генерал-лейтенанты. В 1862 году семья переехала в Санкт-Петербург, Василий сначала учился в 1-й мужской гимназии, а в 1867-м был переведен в Императорский Александровский (бывший Царскосельский) лицей.

В 13 лет он начал брать частные уроки игры на фортепиано у Александра Виллуана (среди его учеников были Антон и Николай Рубинштейны), а потом занимался у профессора Петербургской консерватории Теодора Лешетицкого. В 1872 году Сафонов окончил лицей с серебряной медалью, поступил на службу в канцелярию Комитета министров и параллельно продолжал заниматься музыкой.

© Фото: mosconsv.ru/Выставка в фойе Большого зала Московской консерватории, посвящена 100-летию со дня смерти Сафонова

Сафонов — пианист и педагог

В 1879 году он подал в отставку и поступил в Петербургскую консерваторию, учился у известного пианиста, выпускника Лейпцигской консерватории Луи Брассена. Полный курс консерватории Сафонов прошел за семь месяцев и в 1880-м окончил ее с золотой медалью. Тогда же началась его сольная карьера: пианист гастролировал в России и Европе, а потом начал выступать в ансамблях с Карлом Давыдовым, Леопольдом Ауэром, Иваном Гржимали и другими известными исполнителями.

В сентябре 1881 года Сафонов стал преподавателем Петербургской консерватории, в июле 1885-го получил письмо от Петра Чайковского с предложением "поступить в состав профессуры" Московской консерватории "по фортепьянному классу". Пианист принял это приглашение и в том же году переехал в Москву. В разное время в его классе занимались Александр Скрябин, Николай Метнер, Александр Гедике, Евгения и Елена Гнесины, другие знаменитые музыканты. Ученик Сафонова Леонид Николаев воспитал Дмитрия Шостаковича, еще один его выпускник — Федор Кенеман — был постоянным аккомпаниатором Федора Шаляпина. В нью-йоркской Джульярдской школе работали Иосиф Левин и Розина Левина — она была педагогом всемирно известного композитора и дирижера Джона Уильямса, автора музыки к таким фильмам, как "Список Шиндлера", "Звездные войны", "Инопланетянин", серии картин об Индиане Джонсе. У Левиной учился и знаменитый Ван Клиберн, который называл Сафонова своим "музыкальным дедом".

© Фото: mosconsv.ru/Выставка в фойе Большого зала Московской консерватории, посвящена 100-летию со дня смерти Сафонова

Сафонов — директор Московской консерватории

В 1889 году Сафонов стал директором Московской консерватории. Он тщательно выбирал новых преподавателей, среди которых были Михаил Ипполитов-Иванов (он станет следующим директором консерватории), известные итальянские вокальные педагоги Леоне Джиральдони и Умберто Мазетти.

Сафонов устраивал многочисленные "общедоступные концерты", в которых участвовали не только студенты консерватории, но и многие прославленные музыканты. Также он возродил традицию благотворительных концертов Фонда "в пользу вдов и сирот артистов музыкального искусства", начатую основателем и первым директором Московской консерватории Николаем Рубинштейном.

© Фото: mosconsv.ru/Выставка в фойе Большого зала Московской консерватории, посвящена 100-летию со дня смерти Сафонова

С первых дней своего директорства Сафонов задумывался о том, чтобы построить для консерватории новое, более современное здание. Ему удалось найти необходимое финансирование, и 27 июня 1895 года на Большой Никитской улице состоялась церемония закладки нового здания. 25 октября 1898 года был открыт Малый зал консерватории, тогда же начались занятия в классах нового учебного корпуса. А 7 апреля 1901 года открылся Большой зал — этим событием завершились все работы по строительству консерватории.

Современники вспоминали о Сафонове как о человеке сложном и властном, а студенты называли своего директора "Кавказским орлом". Изменений, которые начались в общественно-политической жизни России после революции 1905 года, он не принял, из-за конфликта с либерально настроенными преподавателями и студентами в сентябре того же года взял отпуск "по болезни и семейным обстоятельствам" и в консерваторию больше не вернулся.

© Фото: mosconsv.ru/Выставка в фойе Большого зала Московской консерватории, посвящена 100-летию со дня смерти Сафонова

Жизнь за границей и возвращение в Россию

Дирижерский дебют Сафонова состоялся в Москве в 1889 году, а вскоре началось его сотрудничество с ведущими европейскими оркестрами. Под управлением Сафонова проходили московские и зарубежные премьеры сочинений Чайковского, Римского-Корсакова, Скрябина, Рахманинова, Лядова, других русских композиторов. В 1906-1909 годах он руководил оркестром Нью-Йоркской филармонии и одновременно возглавлял Американскую национальную консерваторию.

© Фото: mosconsv.ru/Выставка в фойе Большого зала Московской консерватории, посвящена 100-летию со дня смерти Сафонова

В 1910 году начался европейский период творчества музыканта. Он обосновался в Берлине, много гастролировал, в том числе в России, часто приезжал в Кисловодск: там был дом, унаследованный от отца. В феврале 1917 года в Москве состоялся один из последних концертов Сафонова, потом были выступления в Кисловодске и Владикавказе, последнее — в канун Нового года, когда он вместе с сыном Иваном сыграл скрипичную сонату Бетховена. Сафонов скончался в Кисловодске 27 февраля 1918 года.

© Фото: mosconsv.ru/Выставка в фойе Большого зала Московской консерватории, посвящена 100-летию со дня смерти Сафонова

Как на Северном Кавказе сохраняют память о Сафонове?

Имя Сафонова носят Северо-Кавказская государственная филармония, академический симфонический оркестр и детская музыкальная школа в Кисловодске; Ставропольский краевой музыкальный колледж в Минеральных Водах; детская школа искусств в Пятигорске. В этом же городе с 1993 года проходит юношеский конкурс пианистов имени Сафонова: начинался он как Северо-Кавказский, а в 2007-м получил статус международного.