Рейс в Самарканд готовится к вылету после экстренной посадки в Москве

Рейс из Петербурга в Самарканд, ранее совершивший посадку в Москве, вскоре вылетит в пункт назначения. Вылет назначили на 20.00 мск.
Международный рейс авиакомпании Utair, следующий в Самарканд, вылетит из Москвы этим вечером, передает ТАСС.
Ранее самолет, следовавший из Петербурга в Самарканд экстренно приземлился во Внуково.
"Причиной послужила техническая неисправность стабилизатора правого двигателя"
– сообщение Уральской транспортной прокуратуры
Посадка прошла штатно, экипаж и пассажиры не пострадали. Рейс будет продолжен на резервном воздушном судне.
"В 20:00 мск планируем вылет из Внуково"
– сообщение перевозчика
В столичной авиагавани самолет приземлился во вторник в 15.51 мск.