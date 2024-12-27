Вестник Кавказа

Рейс в Самарканд готовится к вылету после экстренной посадки в Москве

Рейс в Самарканд готовится к вылету после экстренной посадки в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рейс из Петербурга в Самарканд, ранее совершивший посадку в Москве, вскоре вылетит в пункт назначения. Вылет назначили на 20.00 мск.

Международный рейс авиакомпании Utair, следующий в Самарканд, вылетит из Москвы этим вечером, передает ТАСС.

Ранее самолет, следовавший из Петербурга в Самарканд экстренно приземлился во Внуково.

"Причиной послужила техническая неисправность стабилизатора правого двигателя"

– сообщение Уральской транспортной прокуратуры

Посадка прошла штатно, экипаж и пассажиры не пострадали. Рейс будет продолжен на резервном воздушном судне.

"В 20:00 мск планируем вылет из Внуково"

– сообщение перевозчика

В столичной авиагавани самолет приземлился во вторник в 15.51 мск.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1190 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Аэропорт Нальчика запустит новые авиарейсы

Аэропорт Нальчика запустит новые авиарейсы

Рейс из Петербурга в Самарканд приземлился в Москве из-за неисправности

Рейс из Петербурга в Самарканд приземлился в Москве из-за неисправности

В Бразилии расшифрованы самописцы с места катастрофы в Актау

В Бразилии расшифрованы самописцы с места катастрофы в Актау

Черные ящики разбившегося Embraer 190 изучают специалисты компании

Черные ящики разбившегося Embraer 190 изучают специалисты компании

Самолет &quot;Уральских авиалиний&quot; не смог вылететь из Шарм-эш-Шейха

Самолет "Уральских авиалиний" не смог вылететь из Шарм-эш-Шейха

Нальчик принял первый авиарейс из Сочи

Нальчик принял первый авиарейс из Сочи

Flydubai все же отменила рейсы в Сочи и Минводы

Flydubai все же отменила рейсы в Сочи и Минводы

Flydubai снова начнет летать из Дубая в Сочи

Flydubai снова начнет летать из Дубая в Сочи

Туман вынудил самолет из Новосибирска сесть в Ташкенте

Туман вынудил самолет из Новосибирска сесть в Ташкенте

Когда будет принято решение об авиарейсах в Александрию и Эль-Дабаа?

Когда будет принято решение об авиарейсах в Александрию и Эль-Дабаа?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы