Вестник Кавказа

Рейс из Петербурга в Самарканд приземлился в Москве из-за неисправности

Рейс из Петербурга в Самарканд приземлился в Москве из-за неисправности
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолет, вылетевший из Петербурга в Самарканд, приземлился в Москве из-за неисправного стабилизатора. Воздушное судно будет заменено на резервный борт.

Российский перевозчик "Ютэйр" сменит в Москве воздушное судно на рейсе Санкт-Петербург - Самарканд, передает ТАСС.

"На рейсе Санкт-Петербург - Самарканд сработала индикация стабилизатора. В интересах безопасности командир принял решение о посадке во Внуково"

– пресс-служба компании

Перевозчик уточняет, что самолет приземлился в Москве после выработки топлива, посадка прошла штатно, воздушное судно заменят на резервное.

"С пассажирами и экипажем все в порядке. Для выполнения рейса уже готовится резервный борт"

– пресс-служба

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