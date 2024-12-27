Рейс из Петербурга в Самарканд приземлился в Москве из-за неисправности

Самолет, вылетевший из Петербурга в Самарканд, приземлился в Москве из-за неисправного стабилизатора. Воздушное судно будет заменено на резервный борт.
Российский перевозчик "Ютэйр" сменит в Москве воздушное судно на рейсе Санкт-Петербург - Самарканд, передает ТАСС.
"На рейсе Санкт-Петербург - Самарканд сработала индикация стабилизатора. В интересах безопасности командир принял решение о посадке во Внуково"
– пресс-служба компании
Перевозчик уточняет, что самолет приземлился в Москве после выработки топлива, посадка прошла штатно, воздушное судно заменят на резервное.
"С пассажирами и экипажем все в порядке. Для выполнения рейса уже готовится резервный борт"
– пресс-служба