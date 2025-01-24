Вестник Кавказа

Премьер-министр Азербайджана прилетел в Алматы

Премьер-министр Азербайджана прилетел в Алматы
Азербайджанский премьер-министр Али Асадов сегодня прилетел в Алматы. Он примет участие в цифровом форуме, а также будет присутствовать на заседании Евразийского межправсовета.

Али Асадов, премьер-министр АР, сегодня прилетел в Алматы с рабочим визитом.

В Казахстан Асадов прибыл по приглашению казахстанского коллеги Олжаса Бектенова.

Самолет с Асадовым на борту сел в Международном аэропорту Алматы. Во встрече участвовали вице-премьер – руководитель аппарата правительства Казахстана Галымжан Койшыбаев и иные официальные лица.

В программу визита входит выступление Асадова на международном цифровом форуме Digital Almaty 2025. Он также примет участие в заседании Евразийского межправсовета в качестве гостя.

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