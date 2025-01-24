Бойца ММА поймали в Москве

Полиция поймала в Москве бойца смешанных единоборств за празднование своего дня рождения при помощи оружия, возбуждено дело.
Как пишет «КП-Северный Кавказ», компания молодых людей возле бизнес-центра «Москва-Сити» громко слушала музыку и запускала из автомобилей фейерверки.
Один из участников вылез через люк «Мерседеса» и открыл стрельбу в воздух из охолощенного пистолета. Услышав стрельбу, жильцы близлежащих домов вызвали полицию.
Стрелявшим оказался 23-летний уроженец Табасаранского района Дагестана. Позже стало известно, что мужчина занимается смешанными единоборствами.
В полицейском отделе задержанный заявил, что отмечал с друзьями свой день рождения. Пистолет, из которого производились выстрелы, он выбросил в Москву-реку.
В отношении него заведено дело за хулиганство с применением оружия. Несмотря на отсутствие водительских прав, пойманный управлял автомобилями своих товарищей.