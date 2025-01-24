Вестник Кавказа

Бойца ММА поймали в Москве

Бойца ММА поймали в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве задержан боец ММА. Он открыл стрельбу в воздух из пистолета. Против него завели уголовное дело.

Полиция поймала в Москве бойца смешанных единоборств за празднование своего дня рождения при помощи оружия, возбуждено дело.

Как пишет «КП-Северный Кавказ», компания молодых людей возле бизнес-центра «Москва-Сити» громко слушала музыку и запускала из автомобилей фейерверки.

Один из участников вылез через люк «Мерседеса» и открыл стрельбу в воздух из охолощенного пистолета. Услышав стрельбу, жильцы близлежащих домов вызвали полицию.

Стрелявшим оказался 23-летний уроженец Табасаранского района Дагестана. Позже стало известно, что мужчина занимается смешанными единоборствами.

В полицейском отделе задержанный заявил, что отмечал с друзьями свой день рождения. Пистолет, из которого производились выстрелы, он выбросил в Москву-реку.

В отношении него заведено дело за хулиганство с применением оружия. Несмотря на отсутствие водительских прав, пойманный управлял автомобилями своих товарищей.

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