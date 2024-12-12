В Кыргызстане пресекли контрабанду оружия из США в России

Правоохранители Кыргызстана пресекли канал поставок контрабандного оружия из США в РФ. Незаконные поставки производились с 2022 года.

Силовики Кыргызстана выявили незаконный канал поставок оружия из США в Россию.

Сообщается, что канал контрабанды стрелкового оружия и амуниции действовал с весны 2022 года. В Россию переправляли пистолеты, штурмовые винтовки, дробовики и патроны западного производства.

Закупки оружия осуществлялись через интернет-площадку в США. Дальше оружие разбиралось и перевозилось в Кыргызстан почтой в коробках с видеоаппаратурой.

Из Кыргызстана посылки с огнестрелом отправляли уже в Россию. За почти три года в РФ отправили свыше 300 единиц оружия.

В рамках расследования уголовного дела задержан гражданин Кыргызстана С.М.М., который являлся одной из ключевых фигур в контрабандной схеме. У него обнаружили стволы от автоматических винтовок и пистолета.