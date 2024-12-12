Вестник Кавказа

В Кыргызстане пресекли контрабанду оружия из США в России

Оптический прицел
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правоохранители Кыргызстана пресекли канал поставок контрабандного оружия из США в РФ. Незаконные поставки производились с 2022 года.

Силовики Кыргызстана выявили незаконный канал поставок оружия из США в Россию.  

Сообщается, что канал контрабанды стрелкового оружия и амуниции действовал с весны 2022 года. В Россию переправляли пистолеты, штурмовые винтовки, дробовики и патроны западного производства. 

Закупки оружия осуществлялись через интернет-площадку в США. Дальше оружие разбиралось и перевозилось в Кыргызстан почтой в коробках с видеоаппаратурой. 

Из Кыргызстана посылки с огнестрелом отправляли уже в Россию. За почти три года в РФ отправили свыше 300 единиц оружия. 

В рамках расследования уголовного дела задержан гражданин Кыргызстана С.М.М., который являлся одной из ключевых фигур в контрабандной схеме. У него обнаружили стволы от автоматических винтовок и пистолета.

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