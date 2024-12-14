Вестник Кавказа

Ясли впервые за десятилетия откроют в Армении

Игротека в детском саду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Родителей в Армении ждет радостное нововведение: в несколько городах заработают детские сады – ясли для самых маленьких. Они будут принимать малышей с полугода.

Власти Армении приняли решение вернуться к практике времен СССР и открыть в стране ясли, оно было озвучено на заседании правительства сегодня.

Глава Минобразования Жанна Андреасян пояснила, что на данный момент в Армении действует несколько частных яслей, куда принимают малышей в возрасте от шести месяцев до двух лет. А вот государственные и муниципальные детсады таких групп не имеют и берут детей только старше двух лет.

"То есть мы восстанавливаем ту систему яслей, которая была в советское время"

– премьер Никол Пашинян

Больше всего яслей − четыре учреждения – появится в Ереване. В Ванадзоре и Гюмри бдут открыты по два таких детсада, еще один появится в Раздане.

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