Вестник Кавказа

Крупный пожар охватил двухэтажный магазин в Грозном

пожар в магазине в Грозном
© Фото: Telegram-канал МЧС России
В центре чеченской столицы сегодня загорелось двухэтажное здание, в котором располагается магазин. В результате ЧП никто не пострадал.

В среду, 22 января, в центральной части Грозного вспыхнул пожар в двухэтажном магазине. Об этом сказано в сообщении, появившемся в Telegram-канале МЧС России.

"В центре Грозного загорелся двухэтажный магазин. Огнеборцы МЧС России не допустили перехода пламени на соседние строения"

– МЧС РФ

Площадь пожара достигала 1,5 тыс кв метров. В ликвидации возгорании участвовали свыше 70 сотрудников ведомства. Задействовано было 10 единиц техники.

В результате происшествия ни один гражданин не пострадал.

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