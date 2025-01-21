Вестник Кавказа

Родителям погибших при пожаре детей окажут помощь в Дагестане

пожар в частном доме в Кизлярском районе Дагестана
© Фото: скриншот из видео в Telegram-канале МЧС России
Власти Дагестана выделят деньги для помощи родителям детей, погибших во время вчерашнего пожара в одном из сел республики. Причины случившейся трагедии пока не установлены.

В Дагестане финансово помогут родителям мальчика и девочки, ставших жертвами пожара в селе. Об этом информирует 22 января пресс-служба главы региона.

"Сергей Меликов поручил оказать материальную помощь родителям погибших в результате пожара в Кизлярском районе детей. Ранее глава региона выразил им соболезнования"

– пресс-служба

Пожар в частном доме

Накануне в доме в селе Брянск вспыхнул пожар. Прибывшие на место спасатели нашли в здании тела 4-летней девочки и 12-летнего мальчика. Причины случившейся трагедии пока неизвестны. Они будут установлены в ходе расследования, начатого прокуратурой и Следственным комитетом республики.

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