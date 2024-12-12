Мэр Махачкалы хочет повысить привлекательность города за счет турналога

Глава Махачкалы Юсуп Умавов рассказал, куда пойдут средства от туристического налога. Благодаря им будут обновлены объекты туризма и городской инфраструктуры. Это должно положительно повлиять на привлекательность столицы Дагестана в глазах путешественников.

Средства от введенного туристического налога в Махачкале пойдут на обновление объектов туризма, парков, пешеходных и велосипедных дорожек, а также фонтанов и другой городской инфраструктуры, рассказал глава столицы Дагестана Юсуп Умавов.

"Мы решили ввести туристический налог с 1 января 2025 года. Полученные от туристического налога средства будут тратиться на реконструкцию объектов туристической инфраструктуры, парковые зоны, пешеходные и велосипедные дорожки, фонтаны и другие объекты"

- Юсуп Умавов

Он подчеркнул, что это позволит повысить привлекательность Махачкалы у туристов, и напомнил, что в 2024 году поток путешественников в город увеличился на 20%.

Отметим, что туроператоры обнаружили нехарактерный для Дагестана рост ранних бронирований отдыха на лето: он увеличился в 2-3 раза. Больше всего туристов интересуют отели в Махачкале.