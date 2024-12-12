Мэр Махачкалы хочет повысить привлекательность города за счет турналога

Средства от введенного туристического налога в Махачкале пойдут на обновление объектов туризма, парков, пешеходных и велосипедных дорожек, а также фонтанов и другой городской инфраструктуры, рассказал глава столицы Дагестана Юсуп Умавов.
"Мы решили ввести туристический налог с 1 января 2025 года. Полученные от туристического налога средства будут тратиться на реконструкцию объектов туристической инфраструктуры, парковые зоны, пешеходные и велосипедные дорожки, фонтаны и другие объекты"
- Юсуп Умавов
Он подчеркнул, что это позволит повысить привлекательность Махачкалы у туристов, и напомнил, что в 2024 году поток путешественников в город увеличился на 20%.
Отметим, что туроператоры обнаружили нехарактерный для Дагестана рост ранних бронирований отдыха на лето: он увеличился в 2-3 раза. Больше всего туристов интересуют отели в Махачкале.