Вестник Кавказа

Глава Дагестана предложил помощь Чечне после взрыва на АЗС

Сергей Меликов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестан готов оказать всю необходимую помощь Чечне в связи с прогремевшим сегодня в Грозном взрывом на автозаправке. Предложение вместе с соболезнованиями озвучил глава РД Сергей Меликов.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о готовности республики предоставить необходимую помощь чеченскому народу. Такое сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале после взрыва на автозаправке в Грозном.

Меликов подчеркнул, что произошедшее сегодня в столице Чечни – это трагедия. Глава республики от имени ее жителей выразил глубокие соболезнования семьям жертв ЧП, пожелал скорейшего выздоровления тем, кто был ранен.

Политик отметил, что Дагестан на собственном опыте знаком с такой бедой – в конце сентября взрыв уничтожил АЗС в Махачкале, тогда погибли 13 человек.

"Дагестан готов оказать всю необходимую помощь братскому чеченскому народу"

– Меликов

Взрыв на АЗС в Грозном

Трагедия произошла сегодня днем на заправке на проспекте Мохаммеда Али. Там взлетела на воздух цистерна, наполненная газом. Взрывной волной ее отбросило во двор жилого дома, при этом оказался поврежден его угол. Понесли ущерб и несколько машин. Сама заправка полностью выгорела.

Жертвами взрыва и пожара стали двое детей и двое взрослых. Пострадали пятеро. Их состояние проверили медики, оказалось, что все они получили легкие ожоги и травмы. Госпитализация никому не понадобилась.

Возбуждено уголовное дело.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
565 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дагестан делает ставку на садовые культуры

Дагестан делает ставку на садовые культуры

Дагестанский Каспийск прирастет новым жилищным комплексом

Дагестанский Каспийск прирастет новым жилищным комплексом

Туристический форум «Открытый Дагестан» стартовал в Дербенте

Туристический форум «Открытый Дагестан» стартовал в Дербенте

Нурмагомедов готов провести бой до Рамадана

Нурмагомедов готов провести бой до Рамадана

Очередной суд по делу о беспорядках в махачкалинском аэропорту стартовал на Ставрополье

Очередной суд по делу о беспорядках в махачкалинском аэропорту стартовал на Ставрополье

Дагестан углубляет сотрудничество с Ближним Востоком

Дагестан углубляет сотрудничество с Ближним Востоком

Трое боевиков из банд Хаттаба и Басаева задержаны на юге России

Трое боевиков из банд Хаттаба и Басаева задержаны на юге России

Школы Кизилюрта оградили от табака и никотина

Школы Кизилюрта оградили от табака и никотина

Кавказ жалуется на Telegram

Кавказ жалуется на Telegram

Жители Дагестана увеличили суммы банковских вкладов

Жители Дагестана увеличили суммы банковских вкладов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы