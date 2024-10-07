Глава Дагестана предложил помощь Чечне после взрыва на АЗС

Дагестан готов оказать всю необходимую помощь Чечне в связи с прогремевшим сегодня в Грозном взрывом на автозаправке. Предложение вместе с соболезнованиями озвучил глава РД Сергей Меликов.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о готовности республики предоставить необходимую помощь чеченскому народу. Такое сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале после взрыва на автозаправке в Грозном.

Меликов подчеркнул, что произошедшее сегодня в столице Чечни – это трагедия. Глава республики от имени ее жителей выразил глубокие соболезнования семьям жертв ЧП, пожелал скорейшего выздоровления тем, кто был ранен.

Политик отметил, что Дагестан на собственном опыте знаком с такой бедой – в конце сентября взрыв уничтожил АЗС в Махачкале, тогда погибли 13 человек.

"Дагестан готов оказать всю необходимую помощь братскому чеченскому народу"

– Меликов

Взрыв на АЗС в Грозном

Трагедия произошла сегодня днем на заправке на проспекте Мохаммеда Али. Там взлетела на воздух цистерна, наполненная газом. Взрывной волной ее отбросило во двор жилого дома, при этом оказался поврежден его угол. Понесли ущерб и несколько машин. Сама заправка полностью выгорела.

Жертвами взрыва и пожара стали двое детей и двое взрослых. Пострадали пятеро. Их состояние проверили медики, оказалось, что все они получили легкие ожоги и травмы. Госпитализация никому не понадобилась.

Возбуждено уголовное дело.