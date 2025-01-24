Вестник Кавказа

Поезд "заминировали" телефонные террористы на Ставрополье

Чай в купе
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Информация о якобы заложенной в одном из поездов бомбе поступила сегодня в Пятигорске. Состав был задержан, его проверили, и никакого взрывного устройства не нашли.

Поезду с пассажирами пришлось задержаться в Пятигорске из-за телефонных террористов, рассказали в МЧС Ставропольского края.

ЧП случилось с поездом, который следовал из Кисловодска в Санкт-Петербург. Сегодня администрация вокзала Пятигорска получила телефонный звонок. Неизвестный на том конце провода сообщил, что этот состав заминирован.

Поезд сразу же перевели на резервные пути. Его тщательно проверили. Никаких опасных предметов там найдено не было.

Стоит отметить, что неизвестные сегодня также "заминировали" 13 объектов в Кисловодске. Их еще проверяют.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
820 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Вершина горы Машук загорелась в Пятигорске

Вершина горы Машук загорелась в Пятигорске

Сразу 13 объектов &quot;заминировали&quot; в Кисловодске

Сразу 13 объектов "заминировали" в Кисловодске

В Ставропольском крае предотвратили теракт на железной дороге

В Ставропольском крае предотвратили теракт на железной дороге

Число малых и средних предпринимателей выросло на 14% на Ставрополье

Число малых и средних предпринимателей выросло на 14% на Ставрополье

Свыше 400 тыс цветов озеленили Кисловодск

Свыше 400 тыс цветов озеленили Кисловодск

Ставрополье может обзавестись мультиягодным кластером

Ставрополье может обзавестись мультиягодным кластером

Трех участников беспорядков в махачкалинском аэропорту осудили на Ставрополье

Трех участников беспорядков в махачкалинском аэропорту осудили на Ставрополье

Дополнительный корпус краевой инфекционной больницы возведут на Ставрополье

Дополнительный корпус краевой инфекционной больницы возведут на Ставрополье

На Ставрополье оценят запасы месторождений минеральных вод

На Ставрополье оценят запасы месторождений минеральных вод

Валентина Матвиенко наметила приоритеты для Ставрополья

Валентина Матвиенко наметила приоритеты для Ставрополья

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы