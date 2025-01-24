Поезд "заминировали" телефонные террористы на Ставрополье

Информация о якобы заложенной в одном из поездов бомбе поступила сегодня в Пятигорске. Состав был задержан, его проверили, и никакого взрывного устройства не нашли.

Поезду с пассажирами пришлось задержаться в Пятигорске из-за телефонных террористов, рассказали в МЧС Ставропольского края.

ЧП случилось с поездом, который следовал из Кисловодска в Санкт-Петербург. Сегодня администрация вокзала Пятигорска получила телефонный звонок. Неизвестный на том конце провода сообщил, что этот состав заминирован.

Поезд сразу же перевели на резервные пути. Его тщательно проверили. Никаких опасных предметов там найдено не было.

Стоит отметить, что неизвестные сегодня также "заминировали" 13 объектов в Кисловодске. Их еще проверяют.