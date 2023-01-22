В Ашхабаде прошла встреча Владимира Путина и Гурбангулы Бердымухамедова

Сегодня президент РФ Владимир Путин, находящийся с визитом в Туркменистане, встретился с экс-президентом страны, а ныне председателем высшего органа народной власти Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым.

В столице Туркменистана Ашхабаде сегодня прошла встреча президента РФ Владимира Путина с председателем Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана, экс-президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым.

"Мы давно не виделись. Я искренне рад этой возможности встретиться с вами лично и поговорить"

- Владимир Путин

Российский лидер в ходе беседы отметил особый вклад Бердымухамедова в отношения стратегического партнерства России и Туркменистана.

Напомним, Владимир Путин сегодня начал рабочую поездку в Туркменистан. Ночью его самолет приземлился в Ашхабаде, где его встретил туркменский коллега Сердар Бердымухамедов, а уже утром российский лидер принял участие в форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития", посвященному 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги в Торгово-промышленной палате страны.

Также Путин "на ногах" поговорил со своими узбекским и таджикским коллегами Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиеевым и провел первые очные переговоры с лидером Ирана Масудом Пезешкианом.