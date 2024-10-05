Мэр Тбилиси недоволен состоянием автовокзалов в городе

Глава столицы Грузии Каха Каладзе высказался о состоянии вокзалов в Тбилиси. Он считает, что они не соответствуют стандартам и нуждаются в большом обновлении.

Автомобильные вокзалы в Тбилиси не соответствуют никаким стандартам, заявил глава города Каха Каладзе. В разговоре с журналистами он отметил, что они находятся в зоне ответственности министерства экономики Грузии, а не мэрии столицы.

В стране идет реформа междугородних перевозок, поэтому вопрос состояния вокзалов сейчас особенно актуален, заметил мэр.

«В основном, автовокзалы – это частная собственность, и, безусловно, их состояние не удовлетворяет никаким стандартам, существующего на сегодняшний день. Естественно, это требует обновления, реабилитации пространства и создания нормальной инфраструктуры»

- Каха Каладзе

Отметим, что в Тбилиси находятся четыре автовокзала – в районах Дидубе, Ортачала и Самгори.