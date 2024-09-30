Микроавтобусы в Грузии больше не выйдут на дальние маршруты

Новые правила междугородных перевозок вводят в Грузии. Автобусы малого класса больше не будут курсировать на дальние дистанции.

С 1 января 2025 вступают в силу новые правила пассажирских перевозок в Грузии, согласно которым на дальние междугородные маршруты больше не выйдут микроавтобусы, передает пресс-служба грузинского министерства экономики.

На дальние маршруты ( свыше 150 км) теперь могут выходит только автобусы с более чем 8 пассажирскими местами и массой более 5 тонн. Автобусы теперь также должны курсировать строго между автовокзалами.

Таким образом, комфорт и безопасность пассажиров маршрутов из Тбилиси в Батуми, Кутаиси и другие города должны повыситься.