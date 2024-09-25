На улицы Тбилиси выходят новые гигантские автобусы

В ближайшее время на улицы грузинской столицы выйдут новые гигантские 18-метровые рейсовые автобусы – Тбилиси уже получил очередную партию в 28 машин, и вскоре обновит их парк, заявили в мэрии столицы.

Тбилиси получил 28 новых большегрузных 18-метровых автобусов, работающих на экологически чистом природном газе - вскоре они начнут курсировать по разным маршрутам Тбилиси, их презентация сегодня прошла на площади Европы в центре города.

"В общей сложности в Тбилиси уже будет 100 единиц 18-метровых автобусов. Они оснащены системой безопасности и постепенно будут курсировать по разным линиям и обслуживать население Тбилиси"

- мэр Тбилиси Каха Каладзе

Обновление автобусного парка – одно из главнейших компонентов транспортной политики властей, это позволит сделать общественный транспорт не только доступным, но и максимально быстрым, сделав их работу максимально эффективной, отметил Каладзе, передает Sputnik Грузия.

Новые автобусы для Тбилиси – просто находка: в них стоит современная система отопления, кондиционирования и вентиляции, они оборудованы звуковой информационной системой, системой внутреннего и внешнего антивандального видеомониторинга, а также точками для зарядки телефона и другими современными системами.

В городе уже работают 75 таких автобусов. Еще 25 автобусов постепенно выйдут на свои маршруты. До конца будущего 2025 года город получит еще 100 таких автобусов, и общее их число достигнет 200 единиц, добавил Каладзе.