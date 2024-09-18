День города ограничит движение транспорта в Тбилиси

Ряд центральных улиц Тбилиси будут перекрыты, начиная с сегодняшнего дня. Причина – общенациональный праздник «Тбилисоба».

Движение автотранспорта будет частично остановлено на ряде улиц в грузинской столице из-за мероприятий, посвященных празднику «Тбилисоба».

Ограничения введут с сегодняшнего вечера. Они коснутся фрагмента автомагистрали от улицы Георгия Атонели до переулка Вахтанга Орбелиани.

2-8 октября движение для машин будет перекрыто около Сухого моста.

3-8 числа ограничения введут на улице Абано.

4-7 числа будет невозможно проехать около площади Коста Хетагурова до улиц Коста Хетагурова и Гурама Сагарадзе, а также от улицы Гамцемлидзе до улицы Хетагурова.

Праздник «Тбилисоба» пройдет в столице Грузии 5-6 октября. Он посвящен не только самому Тбилиси, но и сбору урожая. В городе будут организованы различные развлекательные мероприятия – ярмарки, фестивали, концерты и шествия.