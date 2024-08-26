Вестник Кавказа

Как будет ходить поезд Ереван – Тбилиси с октября?

Чемдан на платформе
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Железные дороги Армении с октября на новый режим работы в связи с закрытием летнего сезона, сообщает пресс-служба ЮКЖД. В компании уточнили и расписание поезда Ереван – Тбилиси – Ереван.

Летний сезон заканчивается для железнодорожного транспорта Армении, рассказали в ЮКЖД.

Новые условия будут действовать с 1 октября. А со второго октября будет курсировать международный поезд Ереван – Тбилиси – Ереван.

Состав будет выезжать из столицы Армении в четные дни месяца, из грузинской столицы – по нечетным дням.

Купить билет на поезд в Армении можно на вокзалах Еревана, а также других городов. Продажа билетов ведется и онлайн.

Поезд Ереван – Тбилиси – Ереван: цена билета

По данным на сентябрь 2024, самый бюджетный билет от Еревана до Тбилиси обойдется в 13235 драмов, или $34, – это верхнее место в плацкартном вагоне. Детский билет в плацкарте – 8455 драмов (почти $22). Самым дорогим будет билет в купе на нижнюю полку – 18185 драмов (почти $47).

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