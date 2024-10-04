Вестник Кавказа

Ставрополь готов к зиме – власти

Ставрополь готов к зиме – власти
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставрополе завершены все мероприятия по подготовке к наступлению холодного времени года. Заготовлена противогололедная смесь, полностью готова к холодам спецтехника, прошла проверку инфраструктура.

Власти Ставрополя полностью окончили подготовку к грядущему зимнему сезону, рассказали в администрации краевой столицы.

Факт готовности подтвердил Ростехнадзор: ведомство провело проверку и выдало соответствующий паспорт готовности.

Коммунальщики закупили необходимое количество смеси песка и соли, с помощью которой будут бороться с гололедом – в общей сложности 40 тыс т. Очищать дороги будет спецтехника, всего порядка ста машин.

Собранный снег впервые будут свозить на особую площадку – ее создают в Промышленном районе. Площадь места для снега составит примерно 7 тыс кв м. На ней сделана дождевая канализация, создается асфальтовое покрытие.

Перед холодным сезоном были проверены более 120 образовательных учреждений, в том числе школы и детсады. Готовность к зиме проверили и у порядка 2,5 тыс многоэтажек.

Проверены и при необходимости отреставрированы на тепловые, газовые и электросети. Требующиеся работы проведены в котельных, на насосных станциях, а также трансформаторных подстанциях.

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