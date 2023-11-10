Вестник Кавказа

Отопительный сезон стартует на Ставрополье

Отопительный сезон стартует на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Коммунальщики Ставропольского края начали готовиться к включению отопления. Согласно прогнозам, в ближайшие дни в регионе похолодает до +10 градусов.

С приходом осени на территории Ставропольского края начинается серьезная подготовка к отопительному сезону. Губернатор региона, Владимир Владимиров, обратил внимание муниципальных глав и руководителей предприятий жилищно-коммунального комплекса на необходимость отслеживать изменения температуры воздуха. Согласно прогнозам синоптиков, не за горами похолодание, что потребует оперативных действий.

«Подавать тепло прежде всего нужно в школы, садики, больницы и другие соцучреждения. Про многоквартирные дома тоже забывать нельзя. Центр управления регионом отследит информацию о том, где вхождение в отопительный сезон окажется проблемным»

– Владимир Владимиров 

В первую очередь, по словам Владимирова, внимание должно уделяться школам, детским садам, больницам и другим социальным учреждениям. Они требуют стабильного и надежного теплоснабжения. Обеспечение теплом этих ключевых объектов – первоочередная задача, подчеркнул губернатор. Также он призвал коммунальщиков не забывать о жилых домах.

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