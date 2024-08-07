Вестник Кавказа

К лету в севастопольской Балаклаве обновят Таврическую набережную

Марина
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Власти крымского города федерального значения Севастополя планируют в первом полугодии будущего 2025 года завершить реконструкцию Таврической набережной в Балаклаве.

Обновление Таврической набережной в Балаклаве планируют завершить в первом полугодии 2025 года, сообщила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко журналистам на конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России".

"Планируется, что в начале следующего года Таврическая набережная будет завершена и, соответственно, дальше будет переход, я бы сказала, в первом полугодия следующего года, на другие части Балаклавской бухты. Наша задача при этом, чтобы одновременно проходили и иные мероприятия по развитию района Балаклавской бухты"

- Мария Литовко

Еще одной достопримечательностью, которая, несомненно, украсит Балаклавскую бухту, станет марина на 600 судов – она станет настоящим подарком для морских путешественников. Дело в том, что в бухте практически не бывает штормов, и с середины прошлого века она была местом размещения базы советских подлодок, передает "Интерфакс".

Напомним, Таврическая набережная находится на западном берегу Балаклавской бухты, рядом с ней идет дорога к пляжу "Васили" и смотровым площадкам. Здесь же находится подземный музейный комплекс.

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