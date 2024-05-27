Вестник Кавказа

Дни Москвы пройдут в Ташкенте

Дни Москвы пройдут в Ташкенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ташкент примет Дни Москвы – мероприятие, посвященное сотрудничеству между Россией и Узбекистаном. Оно пройдет 22-25 октября и будет иметь разнообразную программу на тематику бизнеса и инвестиций.

В столице Узбекистана пройдут Дни Москвы. Мероприятия будут идти с 22 по 25 октября, рассказали в Торговом представительстве РФ в республике.

Мероприятие будет состоять из деловой из развлекательной программ. В рамках первой будут организованы конференции на темы торговли и инвестиций, также на них обсудят вопросы ведения международного бизнеса в Москве и Ташкенте.

В рамках развлекательной программы гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классах, посмотреть представления и концерты.

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