Россия и Узбекистан углубляют связи

Путин и Мирзиеев договорились нарастить товарооборот двух стран до $30 млрд, а Лавров заявил об отсутствии расхождений по Украине.

Визит президента России Владимира Путина в Узбекистан является третьим по счету после переизбрания в этом году. До Ташкента он успел побывать в Китае и Беларуси. Сам российский президент во время встречи со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым обратил внимание на этот нюанс.

"Приехала именно в Узбекистан такая представительная делегация неслучайно. Это подчеркивает наш особый характер и стратегического партнерства, и союзнических отношений", – заявил Путин.

На повестке дня, как объявила пресс-служба Кремля, находилось обсуждение стратегического партнерства и союзничества. "В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Запланирован также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам", - сообщили в Кремле.

По итогам встречи состоялось подписание "солидного пакета двусторонних документов". Кроме того, Путин и Мирзиеев примут участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России.

Татарстан и Узбекистан

В рамках взаимодействия регионов в Ташкент прибыл и глава Татарстана Рустам Минниханов. Он провел встречу с премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Минниханов обратил внимание на повышение инвестиционной привлекательности среднеазиатской республики. "Отношения наших государств очень-очень тесные, здесь регионы тоже прикладывают огромное усилие сегодня. Мы находимся на этой прекрасной земле. Здесь очень много интересных проектов, Узбекистан очень сильно меняется и создает очень комфортные условия для привлечения инвестиций для совместной работы. У нас выстроено много интересных проектов — это "Чирчик", "Джизак", проекты в Бухаре", — сказал он.

Взаимный товарооборот Татарстана и Узбекистана вырос на 27%, до $370 млн, отметил глава Республики Татарстан. Со своей стороны Арипов оценил вклад Минниханова в укрепление отношений не только между РТ и Узбекистаном, но и двумя странами.

"Все регионы Узбекистана хотят работать с РТ. Когда встает вопрос о необходимости обмена опытом с регионами России, все наши области хотят получить именно опыт Татарстана", — заявил он.

Товарооборот России и Узбекистана

На укрепление торгово-экономических отношений сделали акцент и главы государств. "Продвижение реальное есть. И сегодня, если говорить о товарообороте, уже мы достигли $10 млрд. Рост в этом году 30%. Это очень хороший рост", - сказал Мирзиеев.

Он заметил, что Узбекистан и Россия нацелены на объемы в $30 млрд. "Сегодня мы с уважаемым Владимиром Владимировичем договорились о новых целевых ориентирах выйти на объемы товарооборота в $30 млрд в ближайшей перспективе. Потенциал и все возможности для этого есть", — подчеркнул он.

Российские президент указал на динамичность связей: "Узбекистан - наш стратегический партнер, надежный союзник. Наши тесные, дружественные отношения находятся на подъеме, динамично развиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга".

Путин отметил, что лидеры стран находятся в постоянном контакте, а вопросы двусторонних отношений держатся на личном контроле.

Миграционный вопрос

Одной из центральных тем отношений между странами остается вопрос миграции. Путин напомнил, что в России живет свыше миллиона граждан Узбекистана, большая часть которых работает в строительстве, ЖКХ и транспортной-логистической сфере. Россия "ценит тот существенный вклад, который они вносят в развитие российской экономики", - отметил президент РФ.

Руководители стран договорились навести порядок в миграционной сфере. "Российские власти делают и будут делать все необходимое для того, чтобы обеспечить работающим у нас узбекистанским гражданам достойные условия труда и социальной защиты. Мы продолжим взаимодействие с узбекскими властями по всем актуальным вопросам миграционного досье", — сказал Путин.

Такую позицию разделяет и Мирзиеев. "Мы уделили особое внимание такому чувствительному вопросу, как трудовая миграция. Отметили важность организации системного взаимодействия внедрения эффективных механизмов. Мы наведем в этом вопросе нужный порядок с обеих сторон", — заявил он.

Итоги визита Владимира Путина в Узбекистан

Переговоры, длившиеся около 3 часов, завершились подписанием ряда важных документов. В частности, глава "Росатома" Алексей Лихачев договорился с директором "Узатома" Азимом Ахмедхаджаевым о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории Узбекистана. Планируемая атомная электростанция должна состоять из двух блоков поколения III+ с реакторами ВВЭР‑1200. Мощность каждого энергоблока должна составить до 1,2 ГВт. Объект стороны планируют установить около озера Тузкан в Джизакской области.

Соглашения о сотрудничестве также подписаны между Минэнерго Узбекистана и "Газпромнефтью", Минздравами двух стран, Минцифрой Узбекистана и Минпромторгом России, председателем комитета по туризму Узбекистана Умидом Шадиевым и главой Сбербанка Германом Грефом, а также вице-премьером Жамшидом Ходжаевым и главой ВЭБ России Игорем Шуваловым.

Встреча Путина и Мирзиеева продемонстрировала заинтересованность сторон продолжать укрепление отношений. Несмотря на международное давление, Ташкент не отказывается от взаимовыгодных контактов с Москвой. При этом укрепление связей с Россией едва ли будет как-то препятствовать многовекторной внешней политике, которую проводит Мирзиеев. Он реализует проекты с другими центрами силы, такими как ЕС, США и Турция.

Важность отношений с Россией сохраняет не только экономическая выгода, но и вопросы безопасности. Несмотря на стабилизацию ситуации, Афганистан как соседняя страна остается источником потенциальных вызовов для Узбекистана. Поэтому работа по линии ШОС и двусторонние контакты по линии силовых ведомств сохраняется на высоком уровне. По щепетильной украинской тематике теоретически могли бы быть разногласия. Узбекистан официально признает территориальную целостность Украины. При этом Ташкент не вмешивается в сам конфликт и выступает за его урегулирование путем переговоров.

Но, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, разногласий на самом деле нет. "Нет расхождений по Украине у России и Узбекистана. Вам все сказали президенты, о чем был разговор", - заявил дипломат журналистам, добавив, что обсуждения по тем вопросам, которые не имеют отношения к двустороннему сотрудничеству, на встрече не было. Возможно именно настрой на мирное решение конфликта на Украине имел ввиду Лавров, когда говорил об отсутствии расхождений.