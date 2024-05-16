Владимир Путин прибыл в Узбекистан с государственным визитом

Самолет президента Российской Федерации Владимира Путина сегодня приземлился в столице Узбекистана – российский лидер прилетел в страну с государственным визитом, где проведет переговоры с узбекистанским коллегой и подпишет пакет документов.

Авиалайнер президента России Владимира Путина сегодня приземлился в аэропорту Ташкента, куда глава государства прибыл с государственным визитом по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

У трапа российского лидера встречал глава Узбекистана и члены правительства страны, ему вручили роскошный букет алых роз, передает РИА Новости.

В ходе визита, который продлится по 27 мая, Владимир Путин проведет переговоры со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Главы государств обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также обменяются мнениями по региональным проблемам.

Также лидеры двух стран примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана, сообщили в пресс-службе Кремля.

Ожидается, что по итогам визита стороны подпишут большой пакет двусторонних соглашений.