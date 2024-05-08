Первый визит за рубеж: Си Цзиньпин и Владимир Путин сверили часы

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели сегодня обстоятельные переговоры в Пекине. Посещение Китая стало первым визитом президента России за рубеж после победы на выборах и инаугурации.

Сегодняшний визит президента РФ Владимира Путина в Китай является историческим. В 2014 году Россия объявила о "повороте на Восток". Сегодня этот процесс можно считать финализированным. Встреча с Си Цзиньпином в Пекине - первая зарубежная поездка российского президента после переизбрания в марте. В то же время и для КНР Россия стала наиболее близким партнером. После своих выборов Си Цзиньпин в марте 2023 года первый визит нанес в Москву.

Именно на этот аспект обратил внимание Владимир Путин на совместной пресс-конференции в Пекине, назвав свой визит "символическим". По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин сделали ряд важных заявлений. Одно из центральных касается политических отношений, которые являются эталоном для других стран.

"С момента вступления в новую эпоху непрерывно повышается уровень двусторонних отношений, обогащается содержание сотрудничества. Идея дружбы навеки глубоко укоренилась в сознании людей. Китай и Россия показали другим пример выстраивания межгосударственных отношений нового типа и отношений между крупными соседями", – сказал председатель КНР.

Со своей стороны Путин тоже назвал отношения образцовыми. "Переговоры показали то большое значение, которое и в Москве, и в Пекине придается развитию и укреплению российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это партнерство, несомненно, служит образцом того, как должны выстраиваться связи между государствами", - подчеркнул он.

Помимо дружественных отношений между лидерами и государствами цементирующим элементом служит экономика. Российский лидер обратил внимание на рекордный рост торговли. "В 2023 году торговый оборот прибавил четверть, установив новый рекорд – по китайской статистике – $240 млрд. У нас небольшое расхождение, но в целом такая цифра абсолютно является корректной", – сказал Путин.

Примечательно, что до встречи с Си в интервью китайскому агентству "Синьхуа" Путин озвучил объемы товарооборота в национальных валютах. "Будет правильнее сказать, что двусторонняя торговля сейчас составляет порядка 20 трлн рублей или почти 1,6 трлн юаней", - подчеркнул он. Замечание не случайное, потому как, по словам Путина, почти 90% торговли между КНР и РФ идет в национальных валютах.

Путин выразил надежду, что странам удастся оградить двустороннюю торговлю от внешнего влияния, имея ввиду, скорее всего, американские санкции. "Можно говорить о том, что взаимная торговля и инвестиции надежно защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках", – отметил он. Путин и Си договорились укреплять контакты в области кредитно-банковских отношений, а в энергетике использовать национальные платежные системы.

"В этом контексте мы договорились, что Россия и Китай будут и далее укреплять контакты по линии кредитно-банковских учреждений, энергично задействовать национальные платежные системы для обслуживания наших экономических операторов"

- Владимир Путин

Из других важных экономических направлений сотрудничества Путин назвал необходимость интеграции проекта "Один пояс, один путь" с Евразийским экономическим союзом. Он также заявил, что России и Китай сформировали портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов в различных областях.

"Российско-китайское взаимодействие в энергетике не ограничивается только углеводородами, укрепляется сотрудничество в мирном атоме", - сказал Путин. Российская госкорпорация "Росатом" возводит на территории Китая энергоблоки российского дизайна на Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу". Ввод их в эксплуатацию, по мнению президента, внесет заметный вклад в обеспечение китайской экономики, поможет снабжению китайских предприятий и домохозяйств недорогой и чистой энергией.

Как лидеры крупнейших стран Путин и Си не могли не коснуться вопросов глобальной безопасности. Си Цзиньпин отметил, что две страны будут защищать международную систему с ведущей ролью ООН и миропорядок, основанный на международном праве. Владимир Путин заявил, что Россия и Китай "солидарно работают над созданием справедливого мироустройства на основе международного права и баланса интересов всех стран". Оба лидера сошлись на необходимости укрепления многополярного мира.

Как части вопроса о мировой безопасности Си Цзиньпин коснулся конфликта в Восточной Европе. Он обратил внимание на то, что политическое урегулирование украинского кризиса является верным путем, и позиция Пекина по данному вопросу неизменна. Напомним, в феврале 2023 года КНР опубликовал план из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса, включающие прекращение боевых действий, защиту гражданских лиц и возобновление переговоров между Москвой и Киевом. Путин выразил признательность Пекину за эти инициативы.

Резюмируя первый день визита и заявлений двух лидеров, можно отметить, что КНР и Россия остаются наиболее близкими партнерами, их отношения как в политике, так и в экономике изо дня в день становятся все крепче, а визиты Си и Путина доказывают тесные связи на высшем уровне.