Путин и Си Цзиньпин углубляют всеобъемлющее партнерство России и Китая

В Пекине прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и обменялись мнениями по актуальным проблемам.

Председатель КНР Си Цзиньпин принял в Пекине российского лидера Владимира Путина, встреча состоялась в Доме народных собраний, сообщает пресс-служба Кремля.

Переговоры в узком формате продлились 2,5 часа. По их итогам лидеры двух стран подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

В ходе переговоров в узком формате Путин поблагодарил китайского коллегу за приглашение, а также за поздравительное послание по случаю переизбрания на пост президента РФ. Президент напомнил о приезде китайского лидера в Москву в 2023 году, которое состоялось после избрания Си Цзиньпина на пост председателя КНР.

«У нас сложилась хорошая, добрая традиция осуществления первых зарубежных визитов друг к другу. И это является наглядным подтверждением того значения, которое придается и у нас, и у вас, в Москве и в Пекине, курсу на последовательное развитие двусторонних отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия»

- Владимир Путин

Президент подчеркнул, что Россия и Китай наработали солидный багаж практического сотрудничества, заявил об увеличении двустороннего товарооборота почти на четверть – до $227 млрд.

Путин назвал Китай главным партнером России в торгово-экономической сфере. Он заявил, что Россия в прошлом году стала четвертой в списке стран-торговых партнеров КНР. По его словам, этому поспособствовал план развития главных направлений двустороннего сотрудничества до 2030 года, который был утвержден в ходе визита Си Цзиньпина в марте 2023 года.

«В числе наших приоритетов – энергетика, промышленность, сельское хозяйство (мы сейчас только по дороге об этом уже начали говорить), сотрудничество в сфере высоких технологий, инноваций, инфраструктура, строительство, транспорт»

- Владимир Путин

Президент также сообщил о расширении гуманитарных контактов и о проведении «перекрестных» годов культуры России и Китая в 2024-2025 годах.

Помимо этого, российский лидер отметил, что отношения Москвы и Пекина не направлены против других сторон, а сотрудничество двух стран сегодня является одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене. Он подчеркнул, что Россия и Китай отстаивают принципы справедливости и демократического миропорядка.

Кроме того, глава государства рассказал об успешном взаимодействии Москвы и Пекина в ООН, БРИКС, ШОС и G20. Путин выразил настрой на гармонизацию интеграционных процессов на евразийском пространстве, сопряжение потенциалов ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь».

В заключение своей речи президент страны выразил надежду на то, что данный визит придаст положительный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества.

Далее состоялась встреча в расширенном формате с участием делегаций. На ней Путин еще раз поблагодарил Си Цзиньпина за приглашение, а также подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы многоплановые действия России и Китая укреплялись по всем направлениям.

«В этих целях у нас налажено тесное, по-настоящему деловое взаимодействие по линии глав Правительств, пяти Межправкомиссий на уровне вице-премьеров, а также 80 подкомиссий и рабочих групп. Создан очень хороший и многоплановый механизм»

- президент РФ

Путин сообщил, что к визиту подготовлен ряд документов, которые предусматривают конкретные шаги, направленные на дальнейшее углубление двусторонней практической кооперации.

Он добавил, что Россию и Китай объединяет общность задач национального развития и обеспечения совместного процветания на принципах взаимного уважения, добрососедства и обоюдной выгоды.

«Мощный импульс расширению торговых потоков придало наше своевременное совместное решение обеспечить перевод двусторонних расчетов в национальные валюты. Сегодня уже 90% всех платежей проводится в рублях и юанях»

- Владимир Путин

В конце встречи в расширенном формате глава государства выразил уверенность, что все запланированные мероприятия будут выполнены.