Вестник Кавказа

Путин прилетел в Китай с государственным визитом

Путин прилетел в Китай с государственным визитом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент России прибыл с государственным визитом в Китай. Это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания. Путин посетит два города – Пекин и Харбин, встретится с главой КНР Си Цзиньпином.

Российский президент начал госвизит в Китай. Владимир Путин пробудет в КНР два дня.

В первый день поездки, в четверг, глава государства проведет в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи лидеры подпишут Совместное заявление. Запланировано подписание и других двусторонних документов.

Кроме того, в программу входят переговоры Путина с премьером Госсовета Ли Цяном.

В пятницу в Харбине российский лидер примет участие в открытии российско-китайского ЭКСПО и форума межрегионального сотрудничества.

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