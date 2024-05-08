Путин прилетел в Китай с государственным визитом

Президент России прибыл с государственным визитом в Китай. Это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания. Путин посетит два города – Пекин и Харбин, встретится с главой КНР Си Цзиньпином.

Российский президент начал госвизит в Китай. Владимир Путин пробудет в КНР два дня.

В первый день поездки, в четверг, глава государства проведет в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи лидеры подпишут Совместное заявление. Запланировано подписание и других двусторонних документов.

Кроме того, в программу входят переговоры Путина с премьером Госсовета Ли Цяном.

В пятницу в Харбине российский лидер примет участие в открытии российско-китайского ЭКСПО и форума межрегионального сотрудничества.