Путин: отношения России и Китая достигли наивысшего уровня

Президент РФ накануне поездки в Китай рассказал об уровне отношений двух стран, перспективах сотрудничества и росте экономических связей. Он отметил, что Россия и Китай желают построить справедливый миропорядок.

Президент России Владимир Путин высоко оценивает отношения РФ и КНР и видит перспективы для дальнейшего сотрудничества и партнерства, об этом он рассказал в интервью агентству Xinhua накануне госвизита в Китай, который он совершит 16-17 мая.

По мнению российского лидера, отношения двух стран вышли на наивысший уровень.

"Сегодня российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться"

– Путин

Он отметил, что будущее двусторонних отношений всеобъемлющего и стратегического партнерства определяется общим желанием Москвы и Пекина построить справедливый миропорядок и стремление к развитию.

"Речь идет о совместных усилиях по укреплению суверенитета, защите территориальной целостности и безопасности. А в более широком плане - о содействии развитию и процветанию России и Китая за счет наращивания равноправного, взаимовыгодного сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере, об укреплении внешнеполитической координации в интересах построения справедливого многополярного мироустройства"

– Путин

Рост товарооборота говорит об успешном взаимодействии, у российско-китайских экономических связей большие перспективы, выразил уверенность глава государства.

"Наши страны давно сделали осознанный выбор в пользу равноправных и взаимовыгодных экономических связей. Мы системно и последовательно развиваем стратегическое сотрудничество в энергетике, где ведется работа над новыми масштабными проектами"

– Путин

Важным фактором в отношения Москвы и Пекина российский президент назвал то, что связи двух стран независимы от идеологии и политической конъюнктуры.

Предстоящая поездка российского лидера в Китай станет его первым иностранным визитом после инаугурации, состоявшейся 7 мая.