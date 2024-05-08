Путин: отношения России и Китая достигли наивысшего уровня

Президент России Владимир Путин высоко оценивает отношения РФ и КНР и видит перспективы для дальнейшего сотрудничества и партнерства, об этом он рассказал в интервью агентству Xinhua накануне госвизита в Китай, который он совершит 16-17 мая.
По мнению российского лидера, отношения двух стран вышли на наивысший уровень.
"Сегодня российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться"
– Путин
Он отметил, что будущее двусторонних отношений всеобъемлющего и стратегического партнерства определяется общим желанием Москвы и Пекина построить справедливый миропорядок и стремление к развитию.
"Речь идет о совместных усилиях по укреплению суверенитета, защите территориальной целостности и безопасности. А в более широком плане - о содействии развитию и процветанию России и Китая за счет наращивания равноправного, взаимовыгодного сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере, об укреплении внешнеполитической координации в интересах построения справедливого многополярного мироустройства"
– Путин
Рост товарооборота говорит об успешном взаимодействии, у российско-китайских экономических связей большие перспективы, выразил уверенность глава государства.
"Наши страны давно сделали осознанный выбор в пользу равноправных и взаимовыгодных экономических связей. Мы системно и последовательно развиваем стратегическое сотрудничество в энергетике, где ведется работа над новыми масштабными проектами"
– Путин
Важным фактором в отношения Москвы и Пекина российский президент назвал то, что связи двух стран независимы от идеологии и политической конъюнктуры.
Предстоящая поездка российского лидера в Китай станет его первым иностранным визитом после инаугурации, состоявшейся 7 мая.