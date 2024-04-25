Путин едет в Китай с государственным визитом 16-17 мая

Президент России Владимир Путин в скором времени совершит государственный визит в Китай. Поездку главы государства анонсировал Кремль.

Государственный визит президента РФ в Китай состоится 16-17 мая – он будет первой поездкой Владимира Путина за рубеж после инаугурации, говорится в сообщении Кремля.

Визит будет проведен по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

"Лидеры России и Китая подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества, а также обстоятельно обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам"

– Кремль

В сообщении уточняется, что по итогам переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин подпишут Совместное заявление. Кроме того, к подписанию планируется ряд российско-китайских документов.

В программу визита также войдет торжественный вечер, который будет посвящен 75-летию установления дипотношений между Москвой и Пекином, а также запуску Годов культуры России и Китая.

Помимо этого, российский лидер в Китае встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. В повестку переговоров войдут различные вопросы сотрудничества между Россией и Китаем в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Во время визита Владимир Путин также побывает в городе Харбине (провинция Хэйлунцзян). Там президент России станет участником церемонии открытия двух мероприятий: VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Запланирована встреча главы государства со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.