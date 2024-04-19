Вестник Кавказа

Путин анонсировал свой визит в Китай

Путин анонсировал свой визит в Китай
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский лидер подтвердил, что приедет в КНР в ближайшее время. Визит состоится в следующем месяце, точная дата будет объявлена позже.

Президент России планирует в следующем месяце отправиться с визитом в Китай. Об этом сам Владимир Путин сообщил 25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

 

"Планируется визит в мае"

– глава государства

В четверг в Кремле сообщили, что пока не могут точно сказать, когда именно президент РФ посетит Турцию и КНР. Ранее сообщалось, что визит в Турцию состоится после выборов в республике, однако стороны до сих пор его не согласовали.

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