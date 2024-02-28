Новые санатории и гостиницы откроются в Кисловодске

До конца 2027 года в Кисловодске планируют открыть шесть санаториев, четыре гостиницы, два пансионата и один отель. Их общая вместимость превысит пять тысяч коечных мест.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой администрации ставропольского курорта, до конца 2027 года в Кисловодске планируется открытие шести санаториев, четырех гостиниц, двух пансионатов и одного отеля. Эти объекты должны значительно улучшить туристическую инфраструктуру и увеличить общую вместимость курорта до более чем пяти тысяч коечных мест.

«Новые средства размещения - это расширение сферы обслуживания, создание новых рабочих мест и новых возможностей для заработка»

- глава Кисловодска Евгений Моисеев

Он напомнил, что Кисловодск обладает уникальным микроклиматом и целебными свойствами минеральных вод, что делает его особенно привлекательным для людей, желающих поправить здоровье. По данным Федерального агентства по туризму, на территории Кисловодска в прошлом году было зарегистрировано более 1,5 млн туристов. В связи с этим, повышенный интерес к курорту требует расширения инфраструктуры.

Для улучшения качества сервиса местные власти акцентируют внимание на создании новых объектов размещения, которые смогут удовлетворить потребности как российских отдыхающих, так и иностранных гостей. Реализация данных проектов ведется в рамках программы по развитию курортной инфраструктуры Ставропольского края.

Ожидается, что шесть новых санаториев будут построены с учетом современных требований и стандартов, что позволит предложить клиентам широкий спектр медицинских и оздоровительных услуг. К тому же, новые гостиницы и пансионаты будут развивать туристическую привлекательность северного Кавказа, создавая комфортные условия для отдыха.