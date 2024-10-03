Вестник Кавказа

Курортный сбор привлек на Ставрополье 2,3 млн рублей

Парк цветник в Пятигорске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Благодаря курортному сбору в Ставропольском крае удалось отреставрировать ряд знаковых объектов. Также средства поспособствовали привлечению туристов.

Курортный сбор принес в бюджет Ставропольского края более 2,3 млрд рублей. Напомним, что Ставрополье ввело курортный сбор с туристов в 2018 году. Тогда сумма составила 50 рублей, позднее поднялась до 100 рублей.

«На средства курортного сбора было выполнено масштабное благоустройство знаменитого парка «Цветник» в городе-курорте Пятигорске и площадки перед памятником природы горой Кольцо в Кисловодске, отремонтирован Лермонтовский терренкур в Железноводске, а также другие знаковые туристические объекты»

– и.о. зампредседателя правительства - министра финансов региона Лариса Калинченко

Одним из самых знаковых проектов, финансируемых за счет курортного сбора, стало благоустройство парка «Цветник» в Пятигорске. Парк знаменит своей уникальной флорой, а также историческими памятниками. Вложенные средства позволили не только обновить инфраструктуру, но и создать новые зоны отдыха, что ощутимо улучшило привлекательность парка среди туристов и местных жителей.

Также на благоустройство поступили средства, направленные на ремонт площадки перед памятником природы – горой Кольцо в Кисловодске. В результате проведенной работы были созданы новые маршруты и смотровые площадки, которые значительно улучшили условия для туристов и повысили уровень безопасности.

Не остались без внимания и другие знаковые объекты, такие как Лермонтовский терренкур в Железноводске, который также был полностью отремонтирован. Восстановление этого исторического маршрута не только придает ему новый облик, но и делает его более доступным для посетителей, включая людей с ограниченными физическими возможностями.

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