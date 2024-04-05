Вестник Кавказа

Ски-пассом на курортах Северного Кавказа станет карта «Мир»

Ски-пассом на курортах Северного Кавказа станет карта «Мир»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На курортах Северного Кавказа прорабатывают работу альтернативного ски-пасса, которым может стать банковская карта «Мир». Ее будет считывать турникет.

На курортах Северного Кавказа разрабатывается альтернативный  ски-пасс. Им может стать банковская карта «Мир». Удобство использования заключается в том, что кататься на курорте можно будет, не заботясь о необходимости приобретать отдельный ски-пасс.

«Банковскую карту «Мир» можно будет использовать как спи-пасс. То есть, кататься сколько нужно, используя только банковскую карту. Ее будет считывать турникет. И еще сам телефон как спи-пасс в этом году тоже уже можно будет применять»

– заместитель гендиректора института развития «Кавказ. РФ» Николай Гончаров  

Также система работы турникетов с картой «Мир» позволит значительно сократить время на ожидание в очередях. Туристам больше не придется тратить время на покупку и активацию ски-пасса – достаточно просто прикоснуться картой к турникету для доступа к склонам. Это особенно актуально в праздничные и выходные дни, когда на курортах наблюдается повышенный поток отдыхающих.

Кроме того, вариативность использования карты даст возможность горнолыжникам планировать свои поездки, выбирая, сколько времени они готовы провести на склонах.

Предполагается, что система будет интегрирована в существующие системы учета на курортах. Это позволит в реальном времени отслеживать поток отдыхающих и при необходимости корректировать объем услуг. Любые изменения в тарифах также можно будет выполнять быстро и без затруднений, что делает системой адаптивной к спросу.

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